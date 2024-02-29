Eyüpsultan'da İş Yerinde Çıkan Yangın 2 Binanın Dış Cephesini Sardı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da İş Yerinde Çıkan Yangın 2 Binanın Dış Cephesini Sardı

Eyüpsultan'da bulunan bir binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede yayılarak 2 binanın dış cephesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda kahvehanede ve 2 binanın dış cephesinde hasar meydana geldi.

29.02.2024 04:41  Güncelleme: 04:41
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Eyüpsultan'da bir binanın giriş katındaki iş yerinde başladıktan sonra 2 binanın dış cephesini saran yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esentepe Mahallesi Şair Şirızat Sokak'taki binanın girişinde bulunan kahvehanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri sokağı giriş çıkışlara kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangının başladığı kahvehane ile 2 binanın dış cephesinde ve 2 motosiklette hasar oluştu.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da İş Yerinde Çıkan Yangın 2 Binanın Dış Cephesini Sardı - Son Dakika
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