Eyüpsultan'da Kadın El Emeği Durağı Açıldı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, kadınların üretim gücüne destek olmak amacıyla Göktürk'te 'Kadın El Emeği Durağı'nı hayata geçirdi. Durağı ziyaret eden Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Kadınlarımızın emeği, Eyüpsultan'a değer katıyor" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan Kadın El Emeği Durağı, kadınların ürettiği ürünleri sergileyerek üretime ve ekonomiye katkı sağlamalarına imkan tanıyor. "Kadınların Emeği, Eyüpsultan'ın Değeri" sloganıyla açılan durakta, el emeğiyle üretim yapan kadınların ürünleri sergileniyor. El işi takılardan ev dekorasyon ürünlerine, tekstil ürünlerinden doğal bakım malzemelerine kadar birçok farklı ürünün yer aldığı stantlar, hem ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlara destek oluyor hem de ziyaretçilere farklı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

"Kadınlarımızın emeği, Eyüpsultan'a değer katıyor"

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de durağı ziyaret ederek kadın üreticilerle bir araya geldi. Özmen, "Kadınlarımızın emeği, Eyüpsultan'a değer katıyor. Göktürk'teki Kadın El Emeği Durağı'nı ziyaret ederek, emekleriyle üretime katkı sunan kıymetli kadınlarımızla bir araya geldik. Emek ve dayanışmanın simgesi olan bu güzel çalışmada yer alan tüm kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.

Kadın El Emeği Durağı, 17 Mayıs-17 Haziran günleri arasında her gün 11.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.