Eyüpsultan'da Kadir Gecesi Coşkusu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlediği programda Feyzullah Çelebi müzik dinletisiyle vatandaşlarla buluşurken, belediye tarafından misafirlere özel ikramlar yapıldı.

Eyüpsultan, Kadir Gecesi'nde bir kez daha manevi bir buluşma noktasına dönüştü. Kadir Gecesi'ni Eyüpsultan'da geçiren vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nde dualarını ettikten sonra akşam ezanının okunması ile oruçlarını açtı. Teravih namazı öncesinde Eyüp Sultan Camii imam hatiplerinden Kuran okudu ve sohbet dinledikten sonra teravih namazı kılındı.

Eyüpsultan Belediyesi de misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için vatandaşlara ikramlarda bulundu. Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda kurulan stantlarda kadınlara sıcak çikolata, salep, patlamış mısır, pamuk şeker ve lokum gibi ikramlar yapıldı.

Ramazan ayı boyunca Eyüp Sultan Camii Meydanı'nda kurulan alanda söyleşiler, dinletiler, meddah, gölge ve orta oyunu gibi etkinlikler düzenlendi.