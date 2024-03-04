Eyüpsultan'da kontrolden çıkan otomobil yoldaki bariyerlere çarparak devrildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü sempozyumu düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan konuşma yaptı. Vali Şahin, ilim ve kültürle kalıcı olunacağını vurgularken, Rektör Özkan ise Antalya'nın fethinin sadece bir kahramanlık destanı olmadığını, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucu olduğunu belirtti.