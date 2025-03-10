Eyüpsultan'da Nostaljik Ramazan Etkinlikleri

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, düzenlediği geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunu karakterleriyle katılımcılara nostaljik bir ramazan ayı yaşatıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunu karakterleriyle nostaljik ramazan geleneklerinin yeniden hayat bulduğu etkinliklerde, meddah gösterisi de yoğun ilgi görüyor.

Meddah gösterisinde tiyatro oyuncusu Sinan Kaşan, destanlar, masallar, halk hikayeleri, doğaçlama öyküleri ve toplumsal olayları anlatarak, izleyenleri eğlendiriyor.