Eyüpsultan'da Nostaljik Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüpsultan'da Nostaljik Ramazan Etkinlikleri

Eyüpsultan Belediyesi, geleneksel Türk gölge oyunları ve meddah gösterileri ile ramazan ayını nostaljik bir şekilde kutluyor. Katılımcılar, tiyatro oyuncusu Sinan Kaşan'ın sahnelediği masallar ve halk hikayeleriyle eğlenceli anlar yaşıyor.

10.03.2025 18:18  Güncelleme: 21:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, düzenlediği geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunu karakterleriyle katılımcılara nostaljik bir ramazan ayı yaşatıyor.

Eyüpsultan Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelinde etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Geleneksel Türk gölge oyunları ve orta oyunu karakterleriyle nostaljik ramazan geleneklerinin yeniden hayat bulduğu etkinliklerde, meddah gösterisi de yoğun ilgi görüyor.

Meddah gösterisinde tiyatro oyuncusu Sinan Kaşan, destanlar, masallar, halk hikayeleri, doğaçlama öyküleri ve toplumsal olayları anlatarak, izleyenleri eğlendiriyor.

Kaynak: ANKA

Eyüpsultan Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eyüpsultan, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Nostaljik Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti

21:19 Suriye’de hükümet ile YPG anlaştı Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı
20:50 Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan’dan Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya
19:16 Köpek saldırısında can vermişti Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama Köpek saldırısında can vermişti! Rana bebeğin ailesinin avukatından skandal iddiaya yalanlama
18:55 Twitter’a saatlerdir erişim sağlanamıyor Twitter'a saatlerdir erişim sağlanamıyor
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
09:23 Şeyma Subaşı’ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat Şeyma Subaşı'ndan eski kocasına olay sözler: Adam sosyopat
08:58 Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray’ın hakkı Fatih Terim: Şampiyonluk Galatasaray'ın hakkı
08:50 Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı Süper Lig ekibinin küme düşmesine 1 maç kaldı
08:50 TSK’dan ihraç edilen teğmenler Ankara’da ortak ev tutmuş TSK'dan ihraç edilen teğmenler Ankara'da ortak ev tutmuş
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:16 Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor Kabinenin bir numaralı gündemi Emeklilerin bayram ikramiyesi bugün belli oluyor! Kabinenin bir numaralı gündemi
08:09 Son seçim anketine DEM damgası Oyunu artıran tek parti oldu Son seçim anketine DEM damgası! Oyunu artıran tek parti oldu
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 22:08:51. #7.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Nostaljik Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.