Eyüpsultan'da Otomobil Kazası

Eyüpsultan'da, yokuş çıkan otomobilin sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu ticari araç ile marketin önünde oturan 1 kişiye çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak'ta, 7 Temmuz'da, henüz ismi öğrenilemeyen kadın sürücü, otomobilinin kontrolünü kaybederek, bir araca çarpıp kaldırıma yöneldi.
Çalıştığı marketin önünde dinlenen Birdal S'ye ve ardından internet santrali kutusuna çarpan otomobil durdu.
Kutunun arkasında park halindeki 2 araçta çarpmanın etkisiyle hasar oluşurken Birdal S. yaralandı.
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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