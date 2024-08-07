Eyüpsultan'da Otopark Kazası: Otomobil Duvara Çarptı ve Devrildi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Otopark Kazası: Otomobil Duvara Çarptı ve Devrildi

Eyüpsultan'da bir binanın otoparkına girmeye çalışan bir otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı ve devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki yolcu hafif yaralanırken, arka koltukta bulunan bir kadın ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

07.08.2024 12:58
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Eyüpsultan'da binanın otoparkına girmeye çalışırken fren yerine gazan basan otomobildeki sürücü, aracın duvara çarpıp devrilmesiyle yaralandı.

Emniyettepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın otoparkına girmeye çalışan 34 CZD 049 plakalı otomobil, sürücüsü S.Ç'nin fren yerine gaza basması sonucu duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilerek ters dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcu, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobilin arka koltuğunda yer alan ve şoka giren kadın ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Şoka giren kadın ve kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yardım için olay yerine geldiğini söyleyen Aynur Kaya, "Biz sesi duyunca yardıma koştuk. Sürücü çıkıyordu. Komşumuzun kızı da arabadaydı. Onun için de itfaiye ve ambulans çağırdık. İtfaiye çıkardı. Şoktaydılar. Frene basayım derken gaza basmış. Kaydırmış ve takla atmış." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Otopark Kazası: Otomobil Duvara Çarptı ve Devrildi - Son Dakika

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