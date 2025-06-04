Eyüpsultan'da Özgecan Aslan Parkı Yenilendi

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi'nin yenilediği Özgecan Aslan Parkı, modern aydınlatma sistemiyle gece gündüz spor yapma imkanı sunuyor. Yenilenen yürüyüş parkuru, çocuk oyun alanları ve fitness aletleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden park, dört mevsim yaşayan bir yeşil alan haline getirildi.

Eyüpsultan Belediyesi, Göktürk'teki Özgecan Aslan Parkı'nda gerçekleştirdiği kapsamlı yenileme çalışmalarıyla parka yeni bir görünüm kazandırdı. Özellikle yenilenen aydınlatma sistemleri ile vatandaşlar artık gece saatlerinde de güvenli ve konforlu bir ortamda spor yapabiliyor.

Yakın zamanda tamamlanan çalışmalarla parkın bin 375 metre uzunluğundaki yürüyüş parkuru tamamen yenilenerek zemini tartan kaplama ile baştan sona değiştirildi. 7 bin 185 metrekarelik alanı kapsayan düzenlemede yeni nesil çocuk oyun grupları, kauçuk zeminli oyun alanları ve modern fitness aletleri de kuruldu.