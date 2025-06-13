Eyüpsultan'da Sivrisinek ve Karasinekle Mücadele Seferberliği

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, yaz aylarında artan sivrisinek ve karasinek tehdidine karşı 29 mahallede kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerin çoğalmasına karşı Eyüpsultan Belediyesi, ilçede kapsamlı bir ilaçlama seferberliği başlattı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 29 mahallede aralıksız süren çalışmalarla hem halk sağlığını hem de yaşam konforunu korumayı amaçlıyor. İlaçlama ekipleri, özellikle sivrisineklerin üremesine elverişli alanlara yoğunlaşarak çalışmalarını sürdürüyor. Her gün saat 19.00 ile 01.00 arasında 4 araçla ULV (Ultra Low Volume) ve Mist Blower cihazları kullanılarak uçkun mücadelesi gerçekleştiriliyor. Ekipler, sadece görünen haşereleri değil, onların çoğalmasını sağlayan üreme alanlarını da hedef alıyor.

İlaçlama, yönetmeliğe uygun şekilde yapılıyor

Haşereyle mücadele yalnızca ilaçlama ile sınırlı kalmıyor. Ekipler, su kuyuları, bodrumlarda biriken sular, kullanılmayan su kapları, lastikler, açık su tankları, süs havuzları, metruk yapılar, kanalizasyon bağlantıları ve hayvan gübresi yığınları gibi potansiyel üreme alanlarında düzenli larvasit uygulamaları yaparak sorunu kaynağında çözüyor. Tüm uygulamalar çevre ve insan sağlığı gözetilerek, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ürünlerle yürütülüyor. İlaçlamalar, Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'e uygun şekilde titizlikle gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlardan destek bekleniyor

Saha çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşlardan da destek bekliyor. Ekipler, bahçelerde unutulan saksı altlıkları, açıkta bırakılan su kapları ve eski lastikler gibi haşere üreme alanlarının bertaraf edilmesi konusunda iş birliği yapılması gerektiği vurguladı.