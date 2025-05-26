Eyüpsultan\'da Tekstil Firmasında Yangın

Eyüpsultan'da tekstil firmalarının bulunduğu iş yerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eyüpsultan, Defterdar Mah. Otakçılar Cad. üzerinde bulunan ticaret merkezinde tekstil firmalarının bulunduğu 4 katlı binada yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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