Eyüpsultan\'da TIR Kazası: Bariyere Çarptı

EYÜPSULTAN'da şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, bariyere çarptı. Kaza nedeniyle makas kırarak hareket edemeyen TIR, bulunduğu yerden vinçle kaldırıldı.

Kaza saat saat 16.00 sıralarında Hasdal- Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, yolun sol tarafındaki bariyere çarptı. Kazanın etkisi ile makas kıran TIR'ın dorsesi ile bağlantısı koptu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Hareket kabiliyetini kaybeden TIR, vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.