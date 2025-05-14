Eyüpsultan'da Ücretsiz Hizmet Sunan Dayanışma Durağı Kuruldu

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi'nin Caferpaşa Medresesi'nde kurduğu "Dayanışma Durağı", ihtiyaç sahibi yurttaşlara terzi, kuaför, sağlık danışmanlığı gibi bir çok hizmeti ücretsiz olarak sunuyor.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in öncülüğünde, ihtiyaç sahibi yurttaşlara destek olmak amacıyla kurulan Dayanışma Durağı, faaliyetlerine devam ediyor. Caferpaşa Medresesi'nde konumlandırılan Dayanışma Durağı, sosyal dayanışma kültürünü yaşatmayı ve güçlendirmeyi hedefliyor.

Merkezde terzi, lostra (ayakkabı tamiri), kuaför, berberlik ve sağlık danışmanlığı gibi birçok temel hizmet ücretsiz olarak veriliyor.

Hafta içi her gün 08.30 ile 17.00 saatleri arasında açık olan Dayanışma Durağı, randevu sistemiyle çalışıyor.