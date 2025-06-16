Eyüpsultan Liselerarası Tiyatro Günleri 'Yedi Kocalı Hürmüz' ile Final Yaptı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Tiyatro Günleri, "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunu ile final yaptı. Oyunu izleyen Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, "Sanatla büyüyen, kendini ifade edebilen bir gençlik için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve tiyatroya gönül veren öğrencileri desteklemek amacıyla düzenlenen Liselerarası Tiyatro Günleri sona erdi. Final gösteriminde sahnelenen Türk tiyatrosunun unutulmaz eserlerinden "Yedi Kocalı Hürmüz" izleyicilerden tam not aldı.

Eyüpsultan Belediyesi Tiyatro Okulu'nda eğitim alan 180 lise öğrencisinin sahneye koyduğu sekiz farklı oyun, Liselerarası Tiyatro Günleri boyunca seyirciyle buluştu.

Final gecesinde, Başkan Özmen de salondaydı. Gençlerin "Yedi Kocalı Hürmüz" oyunundaki performansını ilgiyle izleyen Özmen, oyun sonunda sahneye çıkarak tüm öğrencilere tek tek plaketlerini takdim etti.

Özmen, "Son gösterim Eyüpsultan Liselerarası Tiyatro Günleri'nin kapanış programında gençlerimizin sahnedeki performanslarını ilgiyle izledik. Tiyatroya gönül veren öğrencilerimize plaketlerini takdim etmek bizler için büyük bir mutluluktu. Sanatla büyüyen, kendini ifade edebilen bir gençlik için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.