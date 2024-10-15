Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet A. (49) yönetimindeki 16 AHK 140 plakalı otomobil kırsal Kubacık Mahallesinde, Abdurrazak D. (47) idaresindeki 38 FU 255 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Abdülkadir Y. (40) ve Ahmet M. (46) yaralandı.
Kaza sonrası alev alan araçlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yaralılar 112 ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eyyübiye'de Kaza: 4 Yaralı - Son Dakika
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