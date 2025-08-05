Eyyübiye\'de Tarım Sayımı Başladı

Şanlıurfa'da Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım sayımı seferberliği kapsamında kurulan büroda çalışmalarını sürdürüyor.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle tarım ve gıda politikalarının kurgulanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için ihtiyaç duyulan verilerin derlenmesi amacıyla başlatılan tarım sayımı devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsa İzgi, bu çalışmayla tarımsal işletme tasarrufundaki parseller, hayvancılık faaliyetleri, tarımsal alet ve makine envanteri gibi verilerin toplanacağını belirtti.

Yetiştiricilere mesaj veya telefonla randevu verildiğini aktaran İzgi, TÜİK personelince anketlerin en fazla 5 dakika içinde doldurulduğunu kaydetti.

Katılımın zorunlu olduğunu dile getiren İzgi, şu ifadeleri kullandı:

"Sayım kapsamında bilgileri eksik, hatalı veya hiç vermeyen üreticiler hakkında 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 54. maddesi gereği 2025 yılı için 61 bin 60 TL idari para cezası uygulanacak. Bu nedenle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, muhtarlıklar aracılığıyla ve kırsal mahallelerde bilgilendirme yaparak üreticilerin sayımlara eksiksiz katılmalarını sağlıyor. Vatandaşların TÜİK personeline kolay ulaşabilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında özel bir alan tahsis edildi. Bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Üreticilerimizin işlemlerini kolaylaştırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm üreticilerimizi müdürlüğümüze bekliyoruz. Bu sadece bir sayım değil geleceğin tarım politikalarının temelidir."