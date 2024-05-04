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Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

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Kahramanmaraş'ta yaşanan depremde yıkılan Ezgi Apartmanı'nın yargılaması devam ediyor. Duruşmada firari sanıklar hakkında kırmızı bülten talebi reddedildi.

04.05.2024 14:10  Güncelleme: 14:18
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, 35 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Geç saatlere kadar süren duruşmada, mahkeme firari sanıklar hakkında istenen kırmızı bülten talebini reddetti. Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Nurgül Göksu, "Benim çocuklarımın ve Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin hiç kıymeti yok muydu? Her duruşma sonrasında yavrularımın yanına gidiyorum orada sıralı yatıyorlar. Taleplerimiz şimdilik reddedildi. Ama ben yavrularıma söz vermiştim, onların adaleti için elimden gelen her şeyi yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. İstediğim tek şey adalet." dedi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Tekin ve tutuksuz sanık Yakup A. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Ertan Danacı, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İnşaata kullanım izin belgesini veren tanık F.Y duruşmada dinlendi. F.Y., "Kahramanmaraş Belediyesi'nde 1985 ve 2005 yıllarımda görev yaptım. İmar ve harita mühendisi olarak görev de yaptım. O yıllarda inşaatların yapımı sürecinde yerinde kontrol yapılmıyor ancak şikayet edilirse denetimler yapılıyordu Ezgi apartmanında aynı prosedür uygulandı" diye konuştu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 12 TEMMUZ'DA

Duruşmada sanıklar suçlamaları kabul etmedi, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Müşteki avukatları ise Ezgi Apartmanı'nda faaliyet gösteren pastane yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in yakalanması için "kırmızı bülten" çıkarılmasını talep etti.

Sanık avukatlarından Ersan Şen de Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in kiriş ve kolon kesmediğini savunarak sanıkların yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında "kırmızı bülten" çıkarılması talebini reddetti. Sanıkların tutukluluk halinin devamına, eksik hususların giderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

"KIRMIZI BÜLTEN'İN DEVLETE MALİYETİ NE KADAR?" SORUSU

Duruşma sonrası ANKA Haber Ajansı'na konuşan Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden Nurgül Göksu, "Sanık avukatlarının yıpratıcı tavırlarına rağmen ben de evlatlarım için oradaydım. 8 aydan bu yana firari olan sanıklar için kırmızı bülten talep ettik çünkü bu insanların yurt dışında ticari bağlantıları var, yurt dışında birçok şubeleri var. Sanık avukatlarından Ersan Şen, 'Kırmızı bülten talebinin devlete maliyeti ne kadar biliyor musunuz?' diye bir cümle kurdu. Bu beni derinden etkiledi. Benim çocuklarımın ve Ezgi Apartmanı'nda hayatını kaybedenlerin hiç kıymeti yok muydu? Her duruşma sonrasında yavrularımın yanına gidiyorum orada sıralı yatıyorlar. Taleplerimiz şimdilik reddedildi. Ama ben yavrularıma söz vermiştim, onların adaleti için elimden gelen herşeyi yapacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. İstediğim tek şey adalet." dedi.

876 YIL HAPİS CEZASI İLE YARGILAMA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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