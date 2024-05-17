Ezgi Tanergeç'in 'Devridaim' Romanı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü - Son Dakika
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Ezgi Tanergeç'in 'Devridaim' Romanı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü

Ezgi Tanergeç\'in \'Devridaim\' Romanı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı\'na layık görüldü

Bu yıl 53. Orhan Kemal Roman Armağanı, yazar Ezgi Tanergeç'in Bilgi Yayınlarından çıkan 'Devridaim' romanına verilecek. Seçici Kurul, romanın 19. yüzyılın ikinci yarısından 2019'lara kadar uzanan tarihsel kesitleri ustaca kurguladığını ve günümüzün toplumsal ve politik gerçekliğiyle başarılı bir şekilde bir araya getirdiğini belirtti. Ödül töreni, 31 Mayıs'ta Orhan Kemal Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

17.05.2024 19:47
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Bu yıl 53. Orhan Kemal Roman Armağanı, yazar Ezgi Tanergeç'in Bilgi Yayınlarından çıkan "Devridaim" romanına verilecek.

Ödülü, Nazım K. Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay-Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Kemal Varol'dan oluşan Seçici Kurul belirledi.

Seçici Kurul tarafından yayımlanan mesajda "Devridaim" romanında 19. yüzyılın ikinci yarısından 2019'lara kadar uzanan tarihsel kesitlerin ustaca kurgulandığı belirtilerek, "Roman, 68 kuşağının Türkiye tarihine damga vuran toplumsal olaylarının ve karakter hikayelerinin, dünyadaki temel kaynakların tükendiği günümüzün toplumsal ve politik gerçekliğiyle başarılı bir şekilde bir araya getirilmesi; insan, toplum ve zamana dair güçlü bir anlatıma sahip olmasından dolayı 2024 yılı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı'na değer görmüştür." değerlendirmesi yapıldı.

Ödül töreni, 31 Mayıs'ta Orhan Kemal Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Orhan Kemal, Edebiyat, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ezgi Tanergeç'in 'Devridaim' Romanı 53. Orhan Kemal Roman Armağanı'na layık görüldü - Son Dakika

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