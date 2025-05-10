HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si ağır 21 kişinin yaralandığı kazada ölenlerin isimleri belli oldu. Kazada ölenlerin kamyon şoförü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsün yolcuları Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olduğu öğrenildi.
Nazif Cemhan ŞEN- Erol GÜNGÖRDÜ/ EZİNE (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Ezine'de Kaza: 8 Ölü - Son Dakika
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