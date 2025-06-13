Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İlçeye bağlı Mahmudiye köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 1 helikopter, 2 dozer, 12 arazöz, su ikmal aracı ve 90 personel ile müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin erken müdahalesi ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında 4 hektar tarım alanının zarar gördüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Ezine'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?