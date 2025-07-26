Ezine'de Tarım Arazisinde Yangın

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Üvecik köyü kırsalındaki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 125 orman personeli sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, çalışmaları Yangın Yönetim Merkezi'nden takip ederek, sahadaki durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum." ifadesini kullandı.