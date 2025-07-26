Ezine'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine Üvecik köyü kırsalında çıkan yangına yapılan etkili müdahale neticesinde; Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir" dedi.

İpek YAVAŞ-Erol GÜNGÖRDÜ/ AYVACIK, (Çanakkale),