Faize Haşimi Serbest Bırakıldı

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İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından tutuklu olan kızı Faize Haşimi'nin serbest bırakıldığı belirtildi.

İran'ın Şark gazetesine konuşan avukatı Muhammed Hüseyin Agasi, temyiz mahkemesi tarafından müvekkili Haşimi için şartlı tahliye kararı alındığını ve bu akşam hapishaneden serbest bırakıldığını söyledi.

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin Ocak 2023'te "rejime karşı propaganda" ve "mukaddesata hakaret" suçlarından toplam 52 ay hapse mahkum edildiği bildirilmişti.