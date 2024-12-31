Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Devam Ediyor

Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Devam Ediyor

Antalya'da otomobiliyle falezlerden denize düşen Engin Ş için 6 gündür arama çalışmaları sürüyor.

31.12.2024 16:49
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobille falezlerden denize düşerek kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Şirinyalı Mahallesi Eski Lara Caddesi'ndeki falezlerden 6 gün önce otomobiliyle denize düştüğü düşünülen Engin Ş, polis ve Sahil Güvenlik dalgıç ekiplerince aranıyor.

Su altı görüntüleme cihazı yardımıyla çalışmalarını sürdüren ekiplere, havadan bir helikopter de destek veriyor.

Şu ana kadar çalışmalarda Engin Ş'ye ait bir ize rastlanılmadı.

Olay

Muratpaşa ilçesinde 25 Aralık akşamı meydana gelen olayda 35 metre yükseklikteki falezlerden denize otomobil düştüğü ihbarı üzerine itfaiye, AFAD, sağlık, polis ile Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri arama kurtarma çalışması başlatmıştı.

Çalışmalarda, suya gömülen ve hurdaya dönüşen 34 CHK 531 plakalı otomobile ulaşılmıştı. Vinç yardımıyla aracı denizden çıkaran ekipler, otomobili kullandığı düşünülen Antalya Bilim Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Engin Ş'yi bulamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Falezlerden Denize Düşen Genç İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika

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