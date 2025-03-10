Falezlerden Tehlikeli Atlayış

Falezlerden atlamak için ölümü göze aldı: O anlar kamerada

30 metrelik falezlerdeki sivri kayalıklardan tehlikeli bir şekilde inen genç, 15 metreden denize atladı

ANTALYA - Antalya'da falezlerin üzerindeki sivri kayalıklarda tehlikeli bir şekilde ilerleyen genç, yaklaşık 15 metre yükseklikten denize atladı. Gencin o anları ve atlayışı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesi dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde bulunan falezlerde meydana geldi. Sıcak havayı fırsat bilen bir genç, sahilde yüzdükten sonra falezlerin bulunduğu kayalık alana doğru ilerledi. Genç, önce falezlere tırmandı, ardından sivri kayalıklardan aşağı doğru atlayabileceği mesafeye kadar inmeye devam etti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten denize atlayan genç, yürekleri ağza getirirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.