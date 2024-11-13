Falezlere Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Falezlere Düşen Adam Kurtarıldı

Falezlere Düşen Adam Kurtarıldı

Antalya'da cep telefonunu almak için falezlere inen Murat Karaca düşerek yaralandı, kurtarıldı.

13.11.2024 13:17
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ANTALYA'da cep telefonunu falezlere düşüren Murat Karaca (61), aşağı inip almak isterken dengesini kaybedip düşünce kayalıklara yuvarlandı. Başından yaralanan Karaca, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Serdengeçti Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Murat Karaca, falezlere cep telefonunu düşürdü. Karaca, telefonunu alabilmek için falezlere inerken dengesini kaybedip, kayalıklara yuvarlandı. Sabah erken saatlere kadar mahsur kalan Karaca'nın yardım sesini duyan çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine ekipler yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, halatlarla kayalıklardan metrelerce inerek Murat Karaca'ya ulaştı ve sedyeyle yukarı çıkardı. Sağlık ekibine teslim edilen Karaca'nın başından yaralandığı görüldü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, "Aşağı inmeye çalışırken ayağım kaydı. Kayalıklara düştüm" dedi. Murat Karaca, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Murat Karaca, İtfaiye, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

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