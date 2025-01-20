Fan Weiqiu İdam Cezasını Aldı

GUANGZHOU, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Zhuhai kentinde bir spor merkezinde kalabalığın üzerine arabasını sürerek çok sayıda can kaybına yol açan Fan Weiqiu, pazartesi günü idam edildi.
Suçlu bulunan Fan'ın infazı, Yüksek Halk Mahkemesi'nin ölüm cezasını onaylamasının ardından Zhuhai Orta Halk Mahkemesi tarafından gerçekleştirildi. Zhuhai'deki yerel savcılık, infaz prosedürünü denetledi.
Fan, geçen yıl kasım ayında işlediği suçtan dolayı aralık ayında kamu güvenliğini tehlikeye atmaktan hüküm giymiş ve ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılmıştı.
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