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Bu kez fare kedileri kovaladı

KAYSERİ - Kayseri'de iki kedinin ortasında kalan fare, kaçmak yerine üzerine gelen kedileri korkutarak kovalaması kameralarca kaydedildi.

Kayseri'de bir parkta kaydedilen görüntüde bilinenin aksine fare kedileri kovaladı. 'Kedinin fare ile oynadığı gibi' deyiminin tersine döndüğü görüntülerde iki kedinin ortasında kalan fare, kaçmak yerine üzerine gelen kedileri korkutarak kovalamaya çalışıyor. Kedilerin kendisini yemek için yaptığı hamlelere üzerlerine atlayarak cevap veren farenin görüntüleri izleyenleri gülümsetti.