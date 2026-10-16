Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'nin 7 kadınlı hükümeti Rabat'ta yemin etti

Fas'ın ilk kadın Başbakanı Mansuri'nin 7 kadınlı hükümeti Rabat'ta yemin ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fas tarihinin ilk kadın Başbakanı Fatma Zehra el-Mansuri'nin kurduğu yeni hükümet, Rabat'ta Kral 6. Muhammed'in huzurunda yemin ederek göreve başladı. 32 bakandan oluşan hükümette Mansuri dahil 7 kadın görev aldı.
Fas tarihinin ilk kadın Başbakanı Fatma Zehra el-Mansuri'nin kurduğu yeni hükümet, yemin ederek göreve başladı.
Fas haber ajansı MAP'a göre Kral 6. Muhammed, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda yeni hükümetteki bakanları kabul etti.
Mansuri'nin kurduğu yeni hükümetteki bakanlar sırayla Fas Kralı huzurunda yemin ederek göreve resmen başladı.
32 bakandan oluşan yeni hükümette Mansuri dahil 7 kadın görev aldı. İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit, Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Adalet Bakanı Abdüllatif Vehbi yeni hükümette de yerlerini korudu.
Kaynak: AA
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