Fas'ta Orman Yangını Sürekleniyor - Son Dakika
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Fas'ta Orman Yangını Sürekleniyor

01.07.2025 17:29
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Fas'ın Beni el-Leys ormanında çıkan yangın 12 hektarı etkiledi, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki Beni el-Leys ormanında çıkan ve şu ana kadar 12 hektarlık alanı etkileyen yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, yangının pazartesi günü, rekor sıcaklıkların görüldüğü bir dönemde başladığını ve Tatvan kenti yakınlarındaki ormanlık alanda yayıldığını bildirdi.

Tatvan Ulusal Su ve Orman Ajansı Bölge Müdürü Halim Akabun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yangın şu ana kadar yaklaşık 12 hektarlık bir alanı etkiledi. Şu an için can kaybı yaşanmadı. Söndürme çalışmaları yoğun şekilde sürüyor." dedi.

Akabun, yangına müdahale için "Canadair" tipi yangın söndürme uçaklarının kullanıldığını belirtti.

Fas Meteoroloji Dairesi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıkabileceği ve bu sıcak hava dalgasının birkaç gün süreceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Faslı yetkililer, 27 Haziran'da, özellikle ormanlık alanların yakınında yaşayan vatandaşlara, yangın riski konusunda dikkatli olma çağrısı yapmıştı.

Ulusal Su ve Orman Ajansı da birçok bölgede bir hafta sürecek "aşırı yüksek" yangın riski bulunduğunu bildirmişti.

Fas hükümeti, 16 Mayıs'ta, yaklaşan yaz döneminde orman yangınlarıyla mücadeleyi desteklemek için yaklaşık 17 milyon dolarlık kaynak ayıracağını açıklamıştı.

Ulusal Su ve Orman Ajansı Genel Müdürü Abdurrahim Humi, mayıs ayında yaptığı açıklamada, 2024 yılında çıkan yangın sayısının 2023'e kıyasla yüzde 82 azalarak, 382'ye düştüğünü belirtmişti.

Bu yangınlarda toplam 874 hektarlık alan zarar görmüş, etkilenen alanların yaklaşık yüzde 45'ini ise ikincil otlar ve mevsimlik bitkiler oluşturmuştu.

Fas'ın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 12'si ormanlarla kaplı. Ülkede her yıl, iklim koşulları ve insan kaynaklı etkiler nedeniyle orman yangınları çıkıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fas'ta Orman Yangını Sürekleniyor - Son Dakika

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