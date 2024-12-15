Faşir'de Dron Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika
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Faşir'de Dron Saldırısı: 20 Ölü

Kuzey Darfur'da HDK'nın dron saldırısında en az 20 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

15.12.2024 21:46
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PORT Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de, dron ile düzenlenen saldırıda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Aktivistlerden oluşan Faşir Direniş Komitelerinden yapılan açıklamada, ordu ile 20 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), dün gece Faşir'in merkezindeki bir mahalleye patlayıcıların yüklü olduğu dronu fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, saldırıda en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği ve onlarca kişinin de ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünden (IOM) yapılan açıklamada, ordu ile HDK arasında Faşir'in doğu ve güney mahallelerinde devam eden çatışmalar nedeniyle son iki günde 70 ailenin yerinden edildiği kaydedildi.

IOM'den yapılan başka bir açıklamada ise Kuzey Darfur eyaletinin Kebabiyye şehrinden, kente düzenlenen hava saldırıları nedeniyle 1000 ailenin yerinden edildiği aktarıldı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan HDK arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Faşir'de Dron Saldırısı: 20 Ölü - Son Dakika

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