FATİH Camii\'nde imamı bıçaklayan şüpheli hakkında dava açıldı

Özden ATİK/ İSTANBUL, FATİH Camii'nde slogan atarak imam Galip Usta ile Bilal Erdem'i bıçakladığı iddiasıyla tutuklanan Ömer Salgın hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Salgın hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten yaralama" suçlarından toplam 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı. Şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.