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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Van'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Erbakan, Beşyol Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Milli Görüş ruhunu yaşatmak için yeniden alanlarda olduklarını söyledi.

Bölge halkını bağırlarına basacaklarını belirten Erbakan, hiçbir ayrım gözetmeksizin 81 ilde yüzlerce projeyi hayata geçireceklerini dile getirdi.

İnsanların alım gücünü artıracaklarını, işsizliğe çare olacaklarını savunan Erbakan, şunları kaydetti:

"Kimse kimseye kazandırmak ya da kaybettirmek mecburiyetinde değil. Herkes kendi gücüyle seçime girecek. Yeniden Refah Partisi de ahlaklı belediyecilik şiarıyla seçimlere giriyor. İnşallah milletimizin teveccühüyle gelecek ve bu ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak. Hiçbir şekilde ve hiçbir yerde adaylarımızı çekme diye bir şey söz konusu değil. Adaylarımız en güçlü şekilde hazırlanıyor, çalışıyor ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatmak için gün sayıyorlar."

Erbakan, konuşmasının ardından Van Büyükşehir ve ilçe belediye adaylarını tanıttı.