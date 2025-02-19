Fatih\'te 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın Çıktı

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FATİH'te akşam saatlerinde 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın saat 20.30 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Çakmaktaşı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın, kısa sürede binanın çatısını tamamen sardı. Yangını fark ederek dışarı çıkan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken sokak trafiğe kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.