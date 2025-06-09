Fatih'te Aile İçi Şiddet Olayı - Son Dakika
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Fatih'te Aile İçi Şiddet Olayı

09.06.2025 16:29
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Boşanma aşamasındaki çiftin velayetini alan anneye çocuk teslim edilirken, kayınbiraderi saldırdı.

FATİH'TE 4 YAŞINDAKİ YEĞENİNİN OLDUĞU ARACA KALDIRIM TAŞIYLA SALDIRDI; ENİŞTESİNİ DARBETTİ

Doğan Can CESUR/ İSTANBUL, - FATİH'te Sema Nur S.B., (24), iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşadığı 6 yıllık eşi Ebubekir Baran'a (28), yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayetini geçici olarak anneye verdi. Ebubekir Baran ise 2 gün önce vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saatlerinde çocuğunu annesine teslim etmeye giden Baran'ın önü, evin olduğu caddeye girdiği sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Yeğeninin olduğu araca kaldırım taşıyla saldıran dayı, Baran'ı da kolundan yaralayıp aracın ön camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken Baran, annesi Lamia B. (62) ve Hüseyin K. (34) ile emniyete giderek şikayetçi oldu.

Olay, 7 Haziran Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Cibali Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sema Nur S.B., (24), iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle 6 yıllık eşi Ebubekir Baran'a (28), yaklaşık 5 ay önce boşanma davası açtı. Dava sürerken mahkeme, çiftin çocukları olan 4 yaşındaki N.Ş.B.'nin velayetini geçici olarak annesine verdi. Baba Baran ise olay günü vakit geçirmek için çocuğunu aldı. Akşam saatlerinde çocuğunu boşanma aşamasındaki eşine teslim etmek için annesi Lamia B. ve arkadaşı Hüseyin K. ile birlikte 34 LG 0943 plakalı otomobille adrese giden Baran, evin olduğu caddeye girdi.

YEĞENİNİN BULUNDUĞU ARACA SALDIRDI

Baran'ın kullandığı aracın önü o sırada hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kayınbiraderi Muhammed Can S. (20) tarafından kesildi. Eline aldığı kaldırım taşıyla 4 yaşındaki yeğeninin olduğu araca saldıran Muhammed Can S., aracın ön camını kırdı. Ardından da aynı taşla eniştesi Baran'a saldıran kayınbirader, onu kolundan yaraladı. Neye uğradığını şaşıran Baran, annesi ve arkadaşıyla birlikte can havliyle bulundukları araçla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri ise saldırgana müdahale etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

KAYINBİRADERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından Baran, hastaneye giderek darp raporu aldı ardından da annesi ve arkadaşıyla emniyete giderek şikayetçi oldu. Saldırgan Muhammed Can S. hakkında savcılık tarafından 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatıldı. Polisin saldırganı yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

'ARACIMIZI PARAMPARÇA ETTİLER'

Olayla ilgili konuşan Ebubekir Baran, "Boşanma aşamasında olduğumdan dolayı mahkeme kararıyla görüş günümde polis eşliğinde çocuğumu annemle almaya gittim. Çocuğumla vakit geçirdikten sonra tekrar polis eşliğinde çocuğumu teslim etmek istedim. Tam sokağa girdiğimiz sırada daha önceden husumetli olduğum eşimin erkek kardeşi 5-6 kişiyle gelerek kaldırım taşlarıyla aracıma saldırdı. Arabamızı ve bizi taşladılar. Uzaklaştırma kararım olmasına rağmen eşimin erkek kardeşi, başıma kaldırım taşıyla vurmaya ve beni öldürmeye çalıştı. Ben de kendini korumak için elimi kolumu başımın üstüne koydum. Kaldırım taşı koluma çarptı. Darp raporlarım var. Polis ekipleri şahısları güçlükle uzaklaştırmaya çalıştı. Arabamızı paramparça ettiler. Biz de kendimizi kurtarmak için can havliyle geri geri gelerek olay yerinden kaçmak zorunda kaldık" dedi.

'TUTUKLANMASINI İSTİYORUM'

Baran, "Hemen polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunduk. Şahıs her yerde aranıyor. Çocuğum arabadayken bize saldırı girişiminde bulundular. Çocuğumun ve benim can güvenliğimizin olmadığını defalarca belirtmeme rağmen bu şahsın defalarca beni ve çocuğumu öldürmeye çalışmasına rağmen dışarıda serbestçe gezmektedir. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyorum. Şahıs daha önce de bizi defalarca öldürmeye çalışmasına rağmen tekrar saldırı girişiminde bulunuyor. Mahkeme kararlarını dinlememektedir. Bir an önce yakalanıp tutuklanmasını taledp ediyorum. Mahkeme kararı olmasına rağmen çocuğumu alamıyorum, göremiyorum. 'Vermiyoruz, mahkeme kararını dinlemiyoruz, devlet mi sizi kurtaracak' diye tehditler ve gözdağları alıyoruz. Devletime sığınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Aile İçi Şiddet Olayı - Son Dakika

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