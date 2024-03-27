İstanbul Valiliği: Fatih\'te bir kadını darp edip dini değerlere hakaret eden kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, Fatih'te bir kadını darp edip dini değerlere hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darp edilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.
Söz konusu görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı aktarıldı.
Açıklamada, emniyet birimlerinin çalışması sonucunda, kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."
Olayın yaşandığı iş yerinin, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildiği belirtilen açıklamada, dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünün ise tahliye sürecini başlattığı kaydedildi.
İş yerinin önüne gelen kişiler tepki gösterdi
Öte yandan söz konusu iş yerinin önüne gelen bir grup, olaya tepki gösterdi.
İş yerinin kapalı olan kepenklerini tekmeleyen gruptakiler, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.
Fatih Belediyesince söz konusu iş yerinin ruhsatının da iptal edildiği öğrenildi.
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