Fatih\'te cinayet: Arkadaşını tabancayla öldürdü

FATİH'te arka koltuğunda oturduğu otomobiliin sürücüsü Ömer Eren Akyüz'ü(26) tabancayla öldüren şüpheli Barış P.(31), emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette alınan ifadesinde suçunu itiraf eden Barış P., olayın kız meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu meydana geldiğini söyledi. Öte yandan cinayet anını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih Yedikule Mahallesi Şişmanağa sokak üzerinde 18 Haziran'da meydana gelen olayda, sokakta duran otomobilin şoför koltuğunda oturan Ömer Eren Akyüz, otomobilin arka koltuğuna binerek ateş eden Barış P. tarafından öldürüldü. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis tarafından Üsküdar Altunizade'de yürürken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Barış P.'nin ifadesinde cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Bilgisayar yazılım işi yaptığı öğrenilen şüpheli Barış P.'nin ifadesinde, "Onunla 3 yıldır arkadaştık. Son zamanlarda kız arkadaşının, bana ilgi duyduğunu söylüyordu. Bu nedenle tartışıyorduk. Ben onun kız arkadaşını doğru dürüst tanımam bile. Olay günü beni telefonla aradığında yine bu nedenle tartışınca, bana yanıma geleceğini söyleyerek telefonu kapattı. Bir süre sonra beni tekrar arayıp evin önüne geldiğini söyledi. Ben de aşağı indim. Otomobilin arka koltuğuna oturdum. Otomobile binerken amacım konuşmaktı. Ancak ani bir hareket yapınca bana bir şey yapacak korkusuyla silahımı ateşledim. Daha sonra araçtan indim. Evime çıkıp bir kaç eşyamı aldıktan sonra oradan kaçtım" dediği öğrenildi.

CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekiplerinin çalışmalarında, cinayet anının sokaktaki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde, şüphelinin sokakta bekleyen aracın arka koltuğuna binmesinin ardından aracın kısa bir mesafe ilerlediği ve araç içerisinde silahın ateşlendiği anlar yer alıyor.