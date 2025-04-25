Fatih\'te İşçi Kuya Düştü

FATİH'te moloz toplamak için inşaat alanında çalışma yapan belediye işçisi, iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Karagümrük'te yapımı süren bir Kur'an kursunun inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi olarak çalışan 53 yaşındaki Muhammed Aydın, moloz toplamak için yaptığı çalışma sırasında iş makinesinin çarpması sonucu yaklaşık 10 metre derinliğindeki temel için kazılan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin halat sistemi kurarak gerçekleştirdiği yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Muhammed Aydın, bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı