Fatih\'te Taksi Yangını

FATİH'te motor kısmında yangın çıkan bir taksi, alev alev yandı. Yangın anları çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Olay bugün Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden 34 TFV 87 plakalı taksinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Taksinin içindekiler araçtan inerken, aracın yolun orta şeridinde yanması sebebiyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Taksinin yandığı anlar, caddeden geçen başka araçlardaki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.