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Fatih'te Yanan Araçların Şüphelisi, Olay Öncesi 5 Aracın ve Metro İstasyonunun Camlarını da Kırmış - Son Dakika
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Fatih'te Yanan Araçların Şüphelisi, Olay Öncesi 5 Aracın ve Metro İstasyonunun Camlarını da Kırmış

Fatih'te dün iki aracın yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden olan şüphelinin, olay öncesi 5 aracın ve metro istasyonunun camlarını da kırdığı öğrenildi. Şüpheli kadın gözaltına alındı ve güvenlik kameraları tarafından araç camlarını kırması kaydedildi.

Fatih\'te Yanan Araçların Şüphelisi, Olay Öncesi 5 Aracın ve Metro İstasyonunun Camlarını da Kırmış
12.12.2023 - 13:39,  Güncelleme: 13:45
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Fatih'te dün iki aracın yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden olan şüphelinin, olay öncesi 5 aracın ve metro istasyonunun camlarını da kırdığı öğrenildi.

Topkapı Mahallesi Sulukule Caddesi'nde, park halindeki 34 NK 6830 plakalı otomobil ve yanında bulunan 34 THS 71 plakalı taksinin yanarak kullanılamaz hale gelmesine neden olan şüpheli kadın gözaltına alındı.

Şüphelinin, Topkapı surları bölgesinde sokakta yaşadığı belirlendi.

Bu arada şüphelinin, iki otomobilin yanması olayının hemen öncesinde Sulukule Caddesi Emin Molla ve Bayezidağa Mektebi sokaklarındaki park halinde bulunan 5 aracın camı ile aynı güzergahtaki Topkapı-Ulubatlı Metro İstasyonu'nun dış camlarını taşla kırdığı anlaşıldı.

Şüphelinin, bazı araçların camlarını kırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fatih'te Yanan Araçların Şüphelisi, Olay Öncesi 5 Aracın ve Metro İstasyonunun Camlarını da Kırmış - Son Dakika
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