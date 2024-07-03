Fatih'te Yesevi Alperenler Derneği, Suriyeli esnafa gül dağıttı - Son Dakika
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Fatih'te Yesevi Alperenler Derneği, Suriyeli esnafa gül dağıttı

Fatih'te bulunan Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Suriyeli esnafa destek amacıyla gül dağıttı. Dernek gönüllüleri, Kayseri'de yaşanan bir olay sonrası kardeşliği pekiştirmek için Gedikpaşa'daki Suriyeli esnafı ziyaret etti ve onlara moral verdi. Dernek başkanı Kürşat Mican, Suriyelilere yönelik saldırıların provokasyon olduğunu belirterek, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı.

03.07.2024 14:33
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Fatih'te, Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği gönüllüleri, Suriyeli esnafa gül dağıttı.

Dernek gönüllüsü bir grup, Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylar nedeniyle kardeşliği pekiştirmek için Gedikpaşa'daki Suriyeli esnafı ziyaret etti.

Esnafla sohbet edip gül dağıtan grup, kardeşlik mesajı verdi.

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Kürşat Mican yaptığı açıklamada, Kayseri'deki olayın ardından bazı illerde Suriyelilerin evlerine ve iş yerlerine saldırılar yapıldığını, bunun ciddi bir provokasyon olduğunu söyledi.

Suriye'de Türk bayrağına yönelik çirkin bir saldırı da gerçekleştirildiğini anlatan Mican, "Aynı şekilde orada da bir provokasyon gerçekleştirildi. Haliyle şu anda Suriyeli esnafımız tedirgin, ciddi bir panik içerisinde. Onlara ziyaret gerçekleştirdik, moral verdik. Münferiden işlenmiş bir olay var. Devletimiz de gerekli tedbiri almış ve zaten yargıya intikal etmiştir. Birlik ve beraberliğimizi bozacak adımlardan, davranışlardan uzak durmamız lazım. Yakarak, yıkarak, dökerek, insanların evlerini yağmalayarak, insanlara şiddet uygulayarak tepki gösterilmez." ifadelerini kullandı.

Mican, millet olarak bu dönemde daha çok birlik ve beraberlik içerisinde bulunmak gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

Kayseri, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te Yesevi Alperenler Derneği, Suriyeli esnafa gül dağıttı - Son Dakika

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