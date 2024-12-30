Fatih'teki Silahlı Çatışma Davası: 9 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Fatih'teki Silahlı Çatışma Davası: 9 Sanığa Hapis Cezası

İstanbul'da iki esnaf grubu arasında çıkan çatışmada 9 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

30.12.2024 15:46
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Fatih'te, 2022'de bir kişinin öldüğü, biri polis 6 kişinin yaralandığı iki esnaf grubu arasındaki silahlı çatışmaya ilişkin, 26 sanığın yargılandığı davada, 9 sanığa hapis cezaları verildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Aralık'ta yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Korkular ile başka suçtan tutuklu 4 müşteki-sanık katıldı. Başka suçtan tutuklu 3 müşteki-sanığın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada 4 tutuksuz müşteki-sanık ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, hakkında adli kontrol kararı bulunan firari sanık Kerim Öztürk'ü, maktul Kamran Dadashzade'ye karşı "Olası kastla kasten öldürme", müşteki sanıklar Enes ve Remzi Korkular'a karşı "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs", "Olası kastla silahla kasten yaralama" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 33 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Öztürk hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

Tutuklu sanık Mustafa Korkular ise 2 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Korkular'ın 14 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", 4 kişiye karşı "Silahla kasten yaralama" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediği sabit olmadığı gerekçesiyle, bu suçlardan beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ferit Çakırtaş, Remzi Korkular ve İbrahim Halil Küçükyılmaz'ı 2 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık Polat Öztürk'e, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Öztürk'ün 9 kişiye karşı "Kasten öldürmeye teşebbüs", 4 kişiye karşı "Kasten yaralama", "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından ise beraatine karar hükmedildi.

Sanıklar Eyüp Can Asma ve Bülent Kandöre, "Silahla tehdit" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılırken, sanık Gürsel Korkular "Silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 2 yıl 6 ay 22 gün hapse mahkum edildi.

Mahkeme heyeti diğer müşteki-sanıkların üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verirken, firari 2 sanığın dosyasını ayırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan Kerim Öztürk'e "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, 5'i firari 25 şüpheli hakkında da "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Kasten yaralama", "Görevi yaptırmamak için direnme", "Ruhsatsız silah bulundurma" ve "Hakaret" suçlarından 45 yıl ile 259 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmesi talep edilmişti. 8'i polis 14 kişi, iddianamede mağdur olarak yer almıştı.

İddianamede, Beyazıt Mahallesi Çadırcılar Caddesi'nde şüpheliler Kerim ve Polat Öztürk kardeşlerin tekstil mağazalarının bulunduğu, yan taraftaki iş yerinde de Korkular ailesinin ayakkabı mağazası olduğu anlatılıyor.

İki taraf arasında önceye dayalı husumet nedeniyle tekstil mağazasının uzun süre kapalı kaldığı belirtilen iddianamede, 23 Mayıs 2022'de tekstil mağazasının açılışı nedeniyle hazırlık yapan Öztürk ailesinin, Korkular ailesiyle yaşanacak bir problem ihtimali nedeniyle silahlandığı ifade ediliyor.

Taraflar arasında silahlı çatışma çıktığı dile getirilen iddianamede, olay yerine giden ilk 9 polisin ifadesine göre, iki grup arasında önce karşılıklı küfürleşme olduğu, ardından Korkular grubundan bir kişinin karşı tarafa bir şeyler fırlatmasıyla silahlı çatışmanın başladığı, bu sırada yaralanan Azerbaycanlı Kamran Dadashzade'nin hastanede yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

İddianamede, polis memurlarının silahlı çatışma arasında kaldıkları, saldırıyı önleme ve bertaraf etme amacıyla silah kullanarak her iki gruba karşılık verdikleri, çatışma anında sivil vatandaşlar ve polis memuru Gökhan K'nin de aralarında bulunduğu 6 kişinin yaralandığı anlatılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'teki Silahlı Çatışma Davası: 9 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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