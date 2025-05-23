Fatma Zehra Kınık'a Hapis İstemi - Son Dakika
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Fatma Zehra Kınık'a Hapis İstemi

Fatma Zehra Kınık\'a Hapis İstemi
23.05.2025 14:30
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Fatma Zehra Kınık, motosiklet kazasında bir kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanıyor.

BEYKOZ'da 17 yaşındaki motosikletli gencin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan Fatma Zehra Kınık'ın 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaza, 9 Temmuz 2024'te saat 13.30 sıralarında Beykoz'da Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. 34 FKJ 390 plakalı otomobilin sürücüsü eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı 34 HUT 980 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü yaralandı arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ise ağır yaralandı. 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaada, sanık Fatma Zehra Kınık'ın tali yoldan ana yola girdiği sırada, seyir halinde olan Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı ve arkasında Batın Barlasçeki'nin bulunduğu motosiklete çarptığı anlatıldı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak kaldırıma çıkarak, yayalar Muammer Kızıl ve İbrahim Ethem Üstünçelik'e de çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Öztürk ve yayalar yaralanırken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlasçeki ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili kolluk görevlilerinin düzenlediği trafik tespit tutanağına göre Fatma Zehra Kınık'ın Karayolları Trafik Kanunu 57/1-A maddesine göre sanık sürücü Fatma Zehra Kınık'ın kural ihlali yaptığı, Yavuz Selim Öztürk'ün Karayolları Trafik Kanunu 52/1-B maddesini ihlal ettiği ve kusurlu olduğu tespit edildi. Mütalaada suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk'ün kaskının takılı olmadığı ve 'A1' sürücü ehliyeti bulunduğu, Batın Barlasçeki'nin kaskının olmadığı 'B' sınıfı sürücü belgesinin bulunduğu, olay sırasında da sürücülerin alkolsüz olduğu kaydedildi.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Olayla ilgili 6 Ocak 2025 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda, sanık sürücü Fatma Zehra Kınık asli kusurlu, motosiklet sürücüsü suça sürüklenen çocuk Yavuz Selim Öztürk ve ölen yolcu Batın Barlas Çeki tali kusurlu bulundu. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden 13 Şubat 2025 tarihinde alınan raporunda da aynı tespitlere yer verildi. Rapora göre, motosiklet sürücüsünün kask takmadığı, ölen yolcunun da kasksız olduğu belirtildi. Alınan savunmalar, katılan beyanları, tanık beyanı, mağdur beyanları, doktor raporları, trafik kaza tespit tutanağı, görüntü inceleme tutanağı, ölü muayene tutanağı, otopsi raporu, bilirkişi heyet raporu, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Trafik İhtisas Dairesi raporuyla tüm dosya kapsamı dikkate alındığında sanık Fatma Zehra Kınık'ın asli kusuruyla, taksirle 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu kaydedildi.

2 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık Fatma Zehra Kınık hakkında 'Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatma Zehra Kınık'a Hapis İstemi - Son Dakika

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