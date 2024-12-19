Fatsa\'da Trafik Kazası: 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

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ORDU'nun Fatsa ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yayadan Abdullah Erdem (74) hayatını kaybetti, kuzeni Adem Erdem (61) ise yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Fatsa- Kumru kara yolu Kargucak mevkisinde meydana geldi. Oktay H.'nin kullandığı 34 JJ 1212 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdullah Erdem ve kuzeni Adem Erdem'e çarptı. Kazada Abdullah Erdem yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri, yaralanan Adem Erdem'i Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Oktay H. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.