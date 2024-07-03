FAW-Volkswagen, 28 Milyonuncu Aracını Üretti

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CHANGCHUN, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çinli FAW Group Limited Şirketi ile Volkswagen AG'nin binek otomobil ortak girişimi olan FAW-Volkswagen Otomobil Limited Şirketi, 28 milyonuncu aracını ürettiğini duyurdu.

Şirketin Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletinin merkezi Changchun'daki üretim üssünde Çarşamba günü montaj hattından çıkan 28 milyonuncu araç, Magotan modelinin yeni versiyonu oldu.

Şirketin verdiği bilgilere göre FAW-Volkswagen son otuz yılda tek modelli tek markadan 30'dan fazla normal yakıtlı ve yeni enerjili araç modelleri sunan üç markaya doğru bir gelişim sergiledi. Şirket bu süreçte yaklaşık 500.000 kişiye istihdam sağladı.

FAW-Volkswagen Başkanı Pan Zhanfu şirketin yeni enerjili ürün geliştirme, dijital dönüşüm ve iş modeli inovasyonu alanlarında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

1991 yılında kurulan FAW-Volkswagen, dünyanın en büyük otomobil pazarında en çok satan binek araç üreticilerinden biri haline geldi. Şirketin an itibarıyla Changchun, Foshan, Chengdu, Qingdao ve Tianjin olmak üzere Çin'in beş kentinde üretim üsleri bulunuyor.