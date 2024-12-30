Fazilet Apartmanı sanıkları 1 yıl 5 ay sonra teslim oldu - Son Dakika
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Fazilet Apartmanı sanıkları 1 yıl 5 ay sonra teslim oldu

Kahramanmaraş'taki depremde yıkılan Fazilet Apartmanı'nın sanıkları, yakalama kararından sonra teslim oldu.

30.12.2024 16:17
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HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği Fazilet Apartmanı'nın zemin katındaki fırında usulsüz tadilatlar yaptıkları belirtilen Akın ve Ferihan Yağcı, haklarında çıkarılan yakalama kararından 1 yıl 5 ay sonra 27 Aralık'ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek teslim oldu. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği yazıda Akın ve Ferihan Yağcı'nın 4 Şubat 2025'te görülecek duruşmada SEGBİS sistemiyle hazır edilmesine karar verdi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı'nda oturan vatandaşlar, 6 Şubat 2023'teki depremden yıllar önce binanın altındaki fırının sahipleri Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı hakkında "Fırında yapı projesine aykırı olarak eklentiler inşa ettikleri, bu eklentilerin ana yapıya zarar verdiği, binanın ön cephesinde projeye aykırı sundurma yapıldığı, soruşturma konusu yapının altında bulunan 2 dükkanın duvarlarının kaldırılarak 3 dükkanın birleştirildiği" gerekçesiyle Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme heyeti, 16 Nisan 2019'da tadilatların binayı zayıflattığını belirterek, Akın ve Ferihan Yağcı'nın binayı eski haline getirmesine karar verdi.

Mahkeme kararı uygulanmazken, söz konusu bina 6 Şubat şubat depremlerinde yıkılarak 19 kişinin ölümüne neden oldu. Fazilet Apartmanı dosyasında binanın hem müteahhidi, statik proje müellifi, fenni mesulü olan ve bir başka davadan dolayı tutuklu bulunan Mahmut Oktay Hartavi tutuksuz yargılanırken; zemin kattaki fırının işletmecileri Akın Yağcı ve eşi Ferihan Yağcı hakkında ise 2023 yılının temmuz ayında yakalama kararı çıkartıldı.

ANKA Haber Ajansı, 20 Eylül'de Akın ve Ferihan Yağcı'nın hakkında yakalama kararı olmasına rağmen Ankara 3. Noterliği'ne giderek vekalet verdiğini gündeme getirmişti. ANKA'ya konuşan noter yetkilileri, "Biz sisteme kimlik bilgisini girince kimin aranmasının olup olmadığını bilemeyiz. Onlar işlemini yaptığı sırada polisler gelir. Emniyete otomatik gidiyor, onlar tutanak tutuyor. Bu kişiler hakkında herhangi bir gözaltı işlemi olmadı" ifadesinu kullanmıştı.

Sanıklar 1 yıl 5 ay sonra teslim oldu

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre sanıklar Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı, yakalama kararından 1 yıl 5 ay sonra 27 Aralık'ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na giderek teslim oldu.

Cumhuriyet Savcısı, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, "Yakalama emrinden dolayı Başsavcılığımızda arama kaydı bulunan Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı ifadesinin alınmasına ilişkin yakalama talebiniz bulunan şüpheliler teslimen Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulunmakla; yakalama emri gereği sanıkların ifadesinin SEGBİS vasıtasıyla tarafınızca alınması gerektiğinden tarafımızla irtibat kurulması hususlarında, bilgi ve gereği rica olunur" diye yazdı gönderdi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi de bugün Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı Yakalama Bürosu'na gönderdiği yazıda, Akın Yağcı ve Ferihan Yağcı'nın 4 Şubat 2025'te görülecek duruşmada SEGBİS sistemiyle hazır edilmesine karar verdi.

"Umarım sebep oldukları can kayıplarının cezasını çekerler"

Fazilet Apartmanı'nda annesi ve kız kardeşlerini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci, ANKA Haber Ajansı'na süreci, "1,5 yıldır firari olan ve 19 canın vefatından sorumlu olan Akın ve Ferihan Yağcı'nın geç de olsa teslim olması olumlu bir gelişme. Umarım tarafsız bir yargılama süreci yaşanır ve sebep oldukları can kayıplarının cezasını çekerler" diye değerlendirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fazilet Apartmanı sanıkları 1 yıl 5 ay sonra teslim oldu - Son Dakika

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