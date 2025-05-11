Fedakar Anne Edibe Koçak'ın Engelli Çocuklarına Aşkı - Son Dakika
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Fedakar Anne Edibe Koçak'ın Engelli Çocuklarına Aşkı

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Hatay'da Edibe Koçak, engelli üç çocuğuna 50 yıldır özveriyle bakıyor, anneler gününde mutluluğunu paylaşıyor.

11.05.2025 11:54
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Emekleyerek yaşam süren 3 engelli evladına ömrünü adadı

Edibe Koçak: "Evlatlarımın bana çiçek verip anneler günümü kutladığında çok mutlu oluyorum"

HATAY - Hatay'da yaşayan Edibe Koçak, akraba evliliğinden dolayı engelli doğan 3 çocuğunun kendisinin tatlı belası olduklarını belirterek yıllardır evlatlarına gözü gibi bakıyor. Evlatlarının engelli olması nedeniyle her anneler gününü buruk geçiren Koçak, küçük oğlu Yusuf Koçak'ın emekleyerek kendisine çiçek vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde yaşayan Edibe Koçak ile Kemal Koçak çiftinin evlatları; 50 yaşındaki Orhan, 47 yaşındaki Melek ve 45 yaşındaki Yusuf akraba evliliği nedeniyle zihinsel ve bedensel olarak engelli doğdu. Engelli evlatlarına 50 yıldır pes etmeden bakan fedakar Koçak çifti; yılmadan, usanmadan ve vazgeçmeden yıllardır evlatlarına bakıyorlar. Yıllardır anneler gününü buruk geçiren anne Koçak, küçük oğlunun emekleyerek kendisine çiçek vermesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

"Evlatlarımın bana çiçek verip anneler günümü kutladığında çok mutlu oluyorum"

Engelli evlatlarını hiçbir zaman bir kuruma vermeyi düşünmediğini ifade eden anne Edibe Koçak, "Benim 5 çocuğum var. Benim çocuklarım akraba evliliğinden dolayı bu hale geldiler. Beş çocuğumdan ikisi sağlam ve üçü engelli doğdu. Engelli çocuklarım zihinsel ve bedensel olarak gelişmedi. Engelli çocuklarımın en küçüğü Yusuf 45 yaşında, onun bir büyüğü Melek, 47 yaşında ve Orhan'da 50 yaşındalar. Evlatlarım engelli oldu ama yüce rabbim yardım etti. Onlara baktım, yılmadım ve yorulmadım. Onları hiçbir zaman bir kuruma bırakmadım ve bırakmayı da düşünmedim. Çünkü onlar benim canım ve başına gelmeyen anlayamaz. Sağlam çocuğundan daha kıymetli oldular. Çünkü sağlam çocuğun aklı başında, istediğini giyer, gezer, yer ve içer ama bu engelli çocuklar, anne baba elini bekler. Çocuklarım bir sohbet ve tatlı dil bekler. Çocuklarıma 50 yıldır bakıyorum, zor ama yapacak bir şey yok. Engelli çocuklarım benim tatlı belam oldular. Çocuğum olduğu için bakıyorsun, yılmıyorsun ve yorulmuyorsun. Oğlum Yusuf bana; Anneler gününde çiçeklerin yanına beni götürüyor, bana bir çiçek kopar ve koparıyorum. Kopardıktan sonra kendisine veriyorum. Tekrar bana veriyor ve elimi öpüyor. Tek en küçükleri Yusuf, bana böyle şey ediyor ve mutlu oluyorum. Onları yıkıyorum. Temizliklerini yapıyorum ve yatırıyorum. Onlara bir çay veya kahve yapıyorum. Beraber yiyoruz ve içince mutlu oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fedakar Anne Edibe Koçak'ın Engelli Çocuklarına Aşkı - Son Dakika

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