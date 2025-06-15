Fedakar Babanın Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fedakar Babanın Hikayesi

Haberin Videosunu İzleyin
15.06.2025 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fedakar Babanın Hikayesi
Haber Videosu

Hüseyin Göçmen, eşini kaybettikten sonra çocuklarına hem analık hem babalık yapıyor.

Fedakar baba 5 yıldır çocuklarına hem analık hem babalık yapıyor

-Oğlunun, "Annem neden gelmiyor" sorusuna yutkunarak "Gelecek" diyor

Baba Hüseyin Göçmen:

"Annem de gelsin" diyor. Ben de "Biraz rahatsız, hastaneden çıkınca gelecek" diyorum"

"Birlikte büyüyoruz, onlarla beraber çocukluğumuzu yeniden yaşıyoruz"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de yaşayan Hüseyin Göçmen, 2020 yılında kaybettiği eşinin ardından iki çocuğuna hem analık hem babalık yapıp, annesine bakıyor. Her gün çocuklarını okuldan alan baba, oğlunun bazen, "Annem neden bizi okuldan almaya gelmiyor ? " Sorusuna ise ""Annen şu an biraz rahatsız, hastaneden çıkınca gelecek" cevabını veriyor.

Odunpazarı İlçesi Huzur Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Göçmen'in eşi, Ağustos 2020'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eşini kaybeden talihsiz baba, o dönemlerde birisi 3 diğeri 2 yaşındaki iki çocuğu ile yalnız kalırken, onlara hem analık hem de babalık yapmaya başladı. Ayrıca 80 yaşındaki annesinin bakımını da üstlenen Göçmen, adeta ailesine eksiklik hissettirmemek için bütün zorluklara göğüs gerdi. Aşevinden aldığı yemekleri annesi ile çocuklarına yediren baba, 2 yıl önce İhlas Haber Ajansı'nın yaptığı haber sonrasında sesini duyurmuş ve bir çok yerden kendisine yardım geldiğini söylemişti. Hala düzenli gelen yardımlarla hayatı daha kolay olan adam, çocuklarına ve annesine bakmaya devam ediyor.

Oğlu annesini sorduğunda hasta diyor

İlkokula giden 6 ve 7 yaşlarındaki biri kız diğeri erkek, iki çocuğunu her gün okula bırakıp, çıkış saatinde alan baba, çocuklarını genellikle çoğunluğu anne olan diğer öğrencilerin velileri ile birlikte bekliyor. Arada 7 yaşındaki oğlunun "Annem de artık bizi okuldan alsın" şeklinde serzenişte bulunduğunu söyleyen Hüseyin Göçmen, oğluna "Annen hasta ileriki günlerde gelecek" diyerek gerçeği ondan sakladığını ifade etti. 8 yaşındaki kızını farkında olduğunu söyleyen baba, evlatlarının dünya üzerindeki en kıymetli varlık olduğunun altını çizdi.

"Günlerimiz böyle geçiyor işte"

Eşini kaybettiği dönemden bahseden Hüseyin Göçmen, "O zaman Osman 2,5 yaşındaydı, 3'e yakındı. Kızım ise 4 yaşındaydı. İkisi de henüz ilkokula gitmiyordu. Sonra okul hayatları başladı, okula gitmeye başladılar. Tabii sizin haberinizden sonra her şey çok değişti. Sağ olsun, insanlarımız çok yardımcı oldu. Evlerimize kadar geldiler, ziyaret edenler oldu. Telefonla arayanlar, "Bir isteğiniz, arzunuz olursa söyleyin" diyenler oldu. Halkımız, insanlarımız çok destek oldu, sağ olsunlar. Günlük hayatıma gelince, sabah 6'da kalkıyorum, kahvaltılarını kendim hazırlıyorum. Saat 7.30'da çocukları kaldırıyorum, ellerini, yüzlerini yıkıyorum, dişlerini fırçalıyorlar. Sonra sofraya oturuyoruz. 8'i çeyrek geçe ya da 20 geçe evden çıkıyoruz. Okulumuz 15-20 dakika yürüme mesafesinde olduğu için, dersler 9'da başladığından 5 kala ya da 10 kala orada oluyoruz. Okul çıkışı ise saat 14.20'de. Ben de 13.15'te ya da 13.10'da evden çıkıyorum. Yavaş yavaş, her ihtimale karşı biraz erken gidiyorum. Günlerimiz böyle geçiyor işte" dedi.

"Annen şu an biraz rahatsız, hastaneden çıkınca gelecek"

Çocukların hem anne hem de baba olmanın zor ve güzel yanlarından bahseden baba Hüseyin Göçmen, en çok zorluğu ise oğlunun annesini sorduğunda ona, "Annen hasta yakında gelecek" dediğinde çektiğini söyledi. Konuyla alakalı Göçmen şöyle konuştu;

"Zor yanları da var, güzel yanları da. Zor tarafı, evin diğer işleri bize kaldığı için bu bizi yoruyor. Güzel yanı ise çocuklarla birlikte büyüyoruz. Onlarla beraber adeta çocukluğumuzu yeniden yaşıyoruz. Her günümüz böyle geçiyor. Kızım, annesinin vefat ettiğini biliyordu. Oğlum ise o zaman daha küçüktü, o bilmiyor. Bazen soruyor, "Baba, annem de gelsin, okula almaya" diyor. Ben de "Annen şu an pek müsait değil, biraz rahatsız, hastaneden çıkınca gelecek" diyorum. Onu böyle avutuyoruz. Genelde annelerini sorduklarında, oyunlarla geçiyor günlerimiz. Vallahi, evlat kadar değerli bir şey yok bence. Herkes evladına sahip çıksın. Çünkü onlar beni hayata bağlıyor."

Kaynak: İHA

Hüseyin Göçmen, Eskişehir, Güncel, Göçmen, Sağlık, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fedakar Babanın Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki Elif’ten 11 gündür haber yok Annenin feryadı yürek dağladı 17 yaşındaki Elif'ten 11 gündür haber yok! Annenin feryadı yürek dağladı
Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı Yaptığı yanına kalmadı Markette kadını saçlarından tutup yerde yumrukladı! Yaptığı yanına kalmadı
Annesi istemiyordu Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi
Manisa’da işçi servisi tırla çarpıştı 20 yaralı Manisa'da işçi servisi tırla çarpıştı! 20 yaralı
“İki yeğenimi öldürdüm“ ihbarı asılsız çıktı "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı asılsız çıktı
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
Orta Doğu’da gerilim artıyor Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir Orta Doğu'da gerilim artıyor! Doğan Bekin: İleride Türkiye de hedef tahtasında olabilir
Survivor finalinde şoke eden an Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti Survivor finalinde şoke eden an! Batuhan Karacakaya canlı yayında küfretti
Talihsiz kadının korku dolu anları Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

11:16
Netanyahu’nun uçağı Yunanistan’da görüntülendi
Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da görüntülendi
10:32
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz
09:52
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah
09:34
Trump’tan İran’a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
09:00
Aksaray’da 2 sıcak hava balonu düştü 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
Aksaray'da 2 sıcak hava balonu düştü! 1 kişi öldü, 31 kişi yaralandı
11:02
İran’dan İsrail’e gözdağı Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
İran'dan İsrail'e gözdağı! Ağır tahribat gücüne sahip füzeleri paylaştılar
10:46
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran’ın füzeleri geçti
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti
10:40
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
Ünlü sunucunun ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı
10:35
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
Esnaf 50 metre uzaklıktaki çay ocağından aldığı çayları arabasının üzerinde taşıyor
10:31
Taraftar isyanda 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
Taraftar isyanda! 17 yıl sonra takımı şampiyon yapıp bırakma kararı aldı
10:13
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
10:04
Galatasaray’ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı
09:51
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
Kız arkadaşının babasını ve ağabeyini pompalı tüfekle vurdu
09:47
Plajda aşk rüzgarı Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
Plajda aşk rüzgarı! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle romantik anlar yaşadı
09:44
İsrailli kadının gözyaşları Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2025 12:04:44. #7.13#
SON DAKİKA: Fedakar Babanın Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.