Fedakar öğretmen okulunu yeniledi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Koyunpınar köyünde görev yapan Hediye Kılıç, ilkokul ve anasınıfını yenileyerek öğrencilerine daha iyi bir eğitim ortamı sundu.

Koyunpınar İlkokulunda müdür vekili olarak görev yapan okul öncesi öğretmeni Hediye Kılıç, ders saatleri dışında vakit buldukça okulun dış duvarını boyayıp resimlerle süsledi. Okulun iç duvarları ile sınıflarda da boyama işlemi yapan fedakar öğretmen Hediye Kılıç, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle okul binasında kurduğu kütüphaneyi, öğretmen arkadaşları ve sosyal medya üzerinden aldığı destekle süsleyip okuma kitaplarıyla zenginleştirdi.

İlk görev yeri olan Koyunpınar İlkokuluna 3 yıl önce atandığını söyleyen Kılıç, "Okul öncesi öğretmeniyim. Burası ilk görev yerim, üç yıl oldu burada görev yapıyorum. Buraya ilk geldiğim zaman okulun fiziki şartlarına baktım, ilk onları iyileştirmekle başlamak istedim. Bunun için de çizim yeteneğimi kullandım. İlkokulun duvarlarını boyamaya başladık, çocukların ilgisini çekebilecek resimler çizdim. Ondan sonra okul koridorları var, oralara da çocuklarla beraber yine çeşitli çizimler yaptık. Okulumuzun bir tane kütüphanesi vardı önceden, fakat yine yeterli fiziki şartlara sahip değildi. Bunun için de başka şehirlerden arkadaşlarımdan destek alarak kitap topladım. Sosyal medyada yine okulla ilgili bir sayfam var, orada paylaşımlar yapıyorum. Oradan da destek olanlar oldu sağ olsunlar. Kitapları topladıktan sonra içini düzenlemeye başladık, çeşitli matlarla kapladık zeminini, daha sıcak bir ortam olsun diye. Burası kışın çok soğuk oluyor. Okulumuz birleştirilmiş sınıf, toplam 22 öğrencimiz var; 5 ana sınıfı, 17 de ilkokul olmak üzere. Sabah geliyoruz, velilerimiz sobayı yakmış oluyor. Gün boyu biz de sönmesin diye ilgileniyoruz sobayla, çocuklar üşümesin diye. Sobanın da bir sürü avantajı oluyor. Çocuklarla işte sıcak çikolata yapıyoruz, mısır patlatıyoruz. Bunun gibi bir sürü değişik etkinlik yapıyoruz" dedi.