Feke\'de Ev Yangını Söndürüldü

Adana'nın Feke ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
İslam Mahallesi'nde İrfan İnce'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın sırasında İnce ve eşinin, komşularının yardımıyla evden çıkabildiği belirtildi.
Soğutma çalışması da yapılan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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