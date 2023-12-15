Fenomen Ece Ronay gözaltına alındı

Utanmadan, sıkılmadan aylık ne kadar kazandıklarını da açıkladılar

Şatafatlı hayatı gibi lüks araçlarıyla ilgili savunması da kafa karıştırdı

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, İstanbul'da gözaltına alındı. Ece Ronay'ın, eski eşinin ve kendisinin iş yerlerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak azmettirici olmak gerekçesiyle gözaltına alındı. Ronay, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Yıllar önce klibinde oynattığı Mehmet Ali Erbil tarafından taciz edildiği iddiasıyla gündeme gelen Ece Ronay, işi ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Çocuğunun babası Mehmet Bilir ile evliliği olaylı şekilde biten ve davalık olan Ece Ronay'ın Bilir'e ait merkezi kurşunlattığı ileri sürüldü. Ece Ronay'ın İstanbul Bağdat Caddesi'ndeki güzellik merkezi de geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlanmıştı.

ECE RONAY KİMDİR?

Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanınan Ronay, Karpuz ve Git Çatla şarkılarını çıkartarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu olan Ronay, şimdilerde hem sosyal medya fenomenliği hem de güzellik merkezi işletmeciliği yapıyor.